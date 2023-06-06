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Джейхун Байрамов проведет рабочие встречи в Австрии и Словакии

Политика Материалы 6 июня 2023 09:15 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов проведет рабочие встречи в Австрии и Словакии

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БАКУ /Trend/ - 6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию для участия в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Об этом сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита запланировано выступление министра Джейхуна Байрамова на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, а также проведение двусторонних встреч.

7 июня 2023 года в рамках рабочего визита министра Джейхуна Байрамова в Словакию запланировано проведение встреч с министром иностранных и европейских дел Мирославом Влаховским, а также другими официальными лицами страны.

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