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Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)

Политика Материалы 15 июня 2023 17:42 (UTC +04:00)
Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Шушу.

Как сообщает Trend, информацией о визите он поделился в своем аккаунте в Twitter.

"Мы находимся в Шуше, которая объявлена "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год. Желаю успехов работе международной конференции "Азербайджано-турецкие отношения стратегического союзничества: Общая дорожная карта нашего будущего", организованной с целью определения дорожной карты стратегических связей между двумя тюркскими государствами - Турцией и Азербайджаном", - говорится в публикации.

Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)
Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)
Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)
Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)
Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)
Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)
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