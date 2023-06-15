Бинали Йылдырым посетил Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Шушу.

Как сообщает Trend, информацией о визите он поделился в своем аккаунте в Twitter.

"Мы находимся в Шуше, которая объявлена "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год. Желаю успехов работе международной конференции "Азербайджано-турецкие отношения стратегического союзничества: Общая дорожная карта нашего будущего", организованной с целью определения дорожной карты стратегических связей между двумя тюркскими государствами - Турцией и Азербайджаном", - говорится в публикации.