Подаренный Президентом Ильхамом Алиевым ковер украшает рабочий кабинет Президента Израиля

БАКУ /Trend/ - Газета The Jerusalem Post, израильское издание на английском языке с широкой читательской аудиторией по всему миру, уделила особое внимание ковру, который был подарен Президентом Ильхамом Алиевым во время официального визита Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан 30 мая.

Как передает Trend, автор пишет, что высокопоставленные гости Президента Герцога будут иметь возможность увидеть этот прекрасно сотканный ковер в ходе личных встреч с ним.

В статье отмечается, что Израиль и Азербайджан уже много лет поддерживают тесные отношения на различных уровнях, а этот подарок стал очередным доказательством взаимного уважения и почтения между главами двух государств.