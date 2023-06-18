Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Подаренный Президентом Ильхамом Алиевым ковер украшает рабочий кабинет Президента Израиля

Политика Материалы 18 июня 2023 15:32 (UTC +04:00)
Подаренный Президентом Ильхамом Алиевым ковер украшает рабочий кабинет Президента Израиля

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Газета The Jerusalem Post, израильское издание на английском языке с широкой читательской аудиторией по всему миру, уделила особое внимание ковру, который был подарен Президентом Ильхамом Алиевым во время официального визита Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан 30 мая.

Как передает Trend, автор пишет, что высокопоставленные гости Президента Герцога будут иметь возможность увидеть этот прекрасно сотканный ковер в ходе личных встреч с ним.

В статье отмечается, что Израиль и Азербайджан уже много лет поддерживают тесные отношения на различных уровнях, а этот подарок стал очередным доказательством взаимного уважения и почтения между главами двух государств.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости