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Великобритания и Азербайджан обсудили вопросы безопасности

Политика Материалы 20 июня 2023 23:57 (UTC +04:00)
Великобритания и Азербайджан обсудили вопросы безопасности

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БАКУ /Trend/ - Великобритания и Азербайджан вместе борются с глобальными угрозами.

Об этом на своей странице в Twitter написал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, передает Trend.

"Я имел удовольствие принимать у себя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, чтобы обсудить широту британо-азербайджанского партнерства во время нашего пятого стратегического диалога. Я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества в области безопасности, торговли и культуры", - отметил министр.

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