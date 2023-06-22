Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Продолжаются совместные учения "Alpan - 2023" (ВИДЕО)

Политика Материалы 22 июня 2023 19:07 (UTC +04:00)
Продолжаются совместные учения "Alpan - 2023" (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В целях совершенствования теоретических и практических навыков личного состава, обеспечения взаимодействия подразделений и повышения боеспособности, с участием военнослужащих Азербайджана и Турции в нашей стране продолжаются совместные учения "Аlpan - 2023".

Как сообщили Trend в четверг в минобороны Азербайджана, в очередной день учений военные летчики высокопрофессионально выполнили задачи по взлету и посадке, сложным пилотажным и боевым маневрам на различных высотах, а также задачи по другим видам действий.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости