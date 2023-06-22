Продолжаются совместные учения "Alpan - 2023" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В целях совершенствования теоретических и практических навыков личного состава, обеспечения взаимодействия подразделений и повышения боеспособности, с участием военнослужащих Азербайджана и Турции в нашей стране продолжаются совместные учения "Аlpan - 2023".

Как сообщили Trend в четверг в минобороны Азербайджана, в очередной день учений военные летчики высокопрофессионально выполнили задачи по взлету и посадке, сложным пилотажным и боевым маневрам на различных высотах, а также задачи по другим видам действий.