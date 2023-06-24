Началась поездка представителей дипломатического корпуса в Лачин (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Началась поездка аккредитованных в Азербайджане представителей иностранного дипломатического корпуса в освобожденный город Лачин, сообщает в субботу Trend.

На данный момент иностранная делегация прибыла в Международный аэропорт Зангилана. Отсюда дипломаты отбудут в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

В ходе поездки у зарубежных дипломатов будет возможность ознакомиться с восстановительными и строительными работами, проводимыми в Лачине, посетить первые жилые кварталы и увидеться с жителями города, а также посетить площадь флага, улицу Гейдара Алиева и бульвар «Лачин», проложенный на берегу реки Хакари.

Далее представители дипломатического корпуса также смогут посетить село Забух в Лачине, а на обратной дороге - "умное село" Агалы в Зангилане.