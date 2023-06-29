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Омбудсмен Азербайджана призвала Францию ​​принять меры в связи с нападением на сотрудников AzTV

Политика Материалы 29 июня 2023 17:42 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана призвала Францию ​​принять меры в связи с нападением на сотрудников AzTV

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV в этой стране.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в публикации омбудсмена в Twitter.

"Мы решительно осуждаем нападение на азербайджанских журналистов во Франции и призываем государственные органы Франции принять срочные меры по привлечению преступников к уголовной ответственности", - говорится в публикации.

Отметим, что сотрудники ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие телесные повреждения, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

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