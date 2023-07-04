Теракт против посольства Азербайджана - почему Иран уклоняется от ответов?

БАКУ /Trend/ - Прошло уже 6 месяцев после предательского террористического акта в отношении посольства Азербайджана в Тегеране, совершенного 27 января 2023 года.

Этот террористический акт расценивается Ираном в течение прошедшего времени как вооруженное нападение и трагическое событие "на семейно-бытовой почве".

Данное преступление, совершенное в отношении нашего посольства, является террористическим актом и было бы абсурдом говорить, что оно не было спланировано. Однако официальный Тегеран до сих пор ни словом не обмолвился о том, почему не была обеспечена безопасность нашего посольства, о том, как планировался этот теракт и кто причастен к его совершению. Иранские официальные лица довольствуются тем, что лишь ходят вокруг да около этой темы и уклоняются от ответов.

Например, сегодня, 4 июля, представитель судебной системы Ирана Масуд Сетаеши на пресс-брифинге в Тегеране заявил, что "неожиданное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране стало горьким событием". Официальные представители сфер юстиции, политики и безопасности страны всегда отмечали после произошедшего, что виновные в этом преступлении, лица, причастные к нему, должны быть сурово наказаны в соответствии с законом. По уголовному делу проходит один обвиняемый. Расследование в отношении этого человека завершено. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается. Всестороннее расследование должно прояснить различные аспекты произошедшего с вынесением решения по уголовному делу в сотрудничестве с азербайджанским государством. Каждый человек, нарушивший внутреннюю безопасность в стране, должен быть наказан, чтобы это стало уроком и для других.

Отметим лишь несколько фактов. В Иране 26 апреля в филиале Национального банка в провинции Мазандаран был убит из огнестрельного оружия мулла Аббасали Сулеймани. Обвиняемый в убийстве был приговорен к смертной казни 14 июня. Или же в прошлом году в течение нескольких часов были выявлены участники акций протеста, которые впоследствии были казнены. При этом судебная система Ирана в течение 6 месяцев не может или не хочет заняться раскрытием преступления, которое подрывает международный имидж страны.

Похоже, Иран делает все возможное, чтобы все "забыли" о террористическом акте против азербайджанского посольства в Тегеране. Однако Иран сам не должен забывать, что обязан привлечь к уголовной ответственности виновников этого теракта.