Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму

БАКУ/Trend/ - Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению.