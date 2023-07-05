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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму

Политика Материалы 5 июля 2023 10:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению.

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