Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией

БАКУ /Trend/ - 5 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Малайзии Замбри Абд Кадиром.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов проинформировал о председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах и отметил, что обе страны успешно сотрудничают в рамках организации.

В ходе встречи стороны заявили о наличии широкого потенциала для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в рамках международных организаций.

Министры подчеркнули важность тесного сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В ходе встречи была подчеркнута важность расширения взаимных контактов между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.