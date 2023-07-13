По случаю 25-летия Конституционного суда награждена группа лиц - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц в связи с 25-летием создания Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, за плодотворную деятельность в судебных органах и на государственной службе, награждаются следующие лица:

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Салманова Сона Садых гызы

Гваладзе Рафаэль Сергеевич

Гулиев Рауф Рагим оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Гараджаев Джейхун Ясинали оглу

Шафиев Кямран Рауф оглу

медалью «Терегги»

Бабаев Анар Шахлар оглу

Джафаров Анар Али оглу

Ибрагимов Сарыбей Давуд оглу

Мамедова Дурдана Мирза гызы

медалью «За отличие на государственной службе»

Гулиев Заур Агаяр оглу

Мамедов Аскер Аллахверди оглу.