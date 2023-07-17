Состоялось первое заседание рабочей группы в связи с подготовкой «Энциклопедии Западного Азербайджана»

БАКУ /Trend/ - 17 июля в Институте истории имени А.А.Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) под председательством генерального директора института, доктора исторических наук, профессора Керима Шукюрова состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке «Энциклопедии Западного Азербайджана».

Как сообщили Trend в НАНА, на заседании обсуждались научно-организационные вопросы для успешного осуществления задач, стоящих перед рабочей группой. Кроме того, в соответствии с решением Президиума НАНА были намечены задачи по подготовке и представлению Президиуму до 20 сентября словаря энциклопедии.

В целях обеспечения подготовки энциклопедии на высоком уровне было принято решение о регулярном проведении заседаний рабочей группы.

Напомним, что 24 декабря 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана и выступил на этой встрече с глубоко содержательной речью. В соответствии с этой речью намечен комплексный план мероприятий по возвращению в Западный Азербайджан.

Кроме того, исходя из выступления главы государства, Президиум Национальной Академии наук Азербайджана принял ряд решений. В соответствии с проводимой государственной политикой по инициативе президента НАНА академика Исы Габиббейли решением Президиума НАНА от 16 января 2023 года создан Координационный совет по исследованиям Западного Азербайджана. В решении «Об утверждении Плана мероприятий НАНА в связи с исследованием и пропагандой Западного Азербайджана», принятом на заседании Президиума НАНА 23 февраля 2023 года, нашел отражение вопрос о подготовке «Энциклопедии Западного Азербайджана». Решением Президиума НАНА от 19 июня 2023 года создана рабочая группа в составе соответствующих специалистов Институтов НАНА – истории, архитектуры и искусства, языкознания, а также Института географии Министерства науки и образования Азербайджана по подготовке «Энциклопедии Западного Азербайджана». В то же время научному центру «Национальная энциклопедия Азербайджана» поручено оказать научно-методическую поддержку работе по подготовке «Энциклопедии Западного Азербайджана».