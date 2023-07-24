Объединяющий европейские информагентства проект Central Europe Report презентован на Шушинском Глобальном Медиафоруме (ВИДЕО/ФОТО)

ШУША /Trend/ - Проект Central Europe Report (www.cereport.eu), объединяющий в себе ведущие европейские информационные агентства, был представлен на Шушинском глобальном медиафоруме, передает в понедельник Trend.

Проект был презентован директором основателя проекта - компании Festung News & Media GmbH (Австрия) Алтаем Алескеровым, Генеральным секретарем Альянса европейских информационных агентств (EANA) Александру Гибоем, и депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаиловой.

Выступая на мероприятии, Алтай Алескеров отметил, что помимо новостей о политике, экономике и культуре стран ЕС, портал CE-Report будет предоставлять общие новости из Центральной и Восточной Европы.

"Информационный портал также будет включать в себя мультимедийный контент, пресс-релизы и различные аналитические статьи. Создание веб-страницы стало возможным благодаря наличию у нашей компании уникального программного обеспечения, которое мы использовали для CE-Report. Веб-страница всегда будет модернизироваться за счет недавно разработанных обновлений и функций, включая инновационные мультимедийные технологии. Дополнительно мы можем предоставить программное обеспечение, которое можно использовать для создания различных веб-страниц как для информационных агентств, так и для многих других целей", - сказал он.

Алескеров подчеркнул, что только небольшая часть новостного контента загружается и публикуется на портале CE-Report, а основные новостные статьи доступны на исходной веб-странице поставщика новостей, который напрямую связан с CE-Report.

"Тем самым мы добиваемся генерации трафика на веб-страницы участников проекта. Мы планируем и уже реализуем работы по продвижению CE-Report через социальные сети. Участие в проекте, который был запущен примерно месяц назад, принесет пользу всем его участникам", - добавил он.

Генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств (EANA) Александру Гибой, в свою очередь, отметил, что концепция платформы заключается в том, что она призвана объединить ведущих поставщиков информации из Центральной Европы.

«Я участвую в реализации этого проекта с самого начала и очень рад сообщить, что в какой-то мере продвигал информационные агентства как источник информации для этого портала. Мы стараемся предлагать достоверный контент и качественные новости и, прежде всего, пытаемся доказать, что технологии, которые мы внедряем, могут помочь в продвижении качественных медиа. Концепция состоит в том, чтобы собрать важную информацию из Центральной Европы. Нашими основными партнерами являются информационные агентства из Румынии, Греции, Боснии и Герцеговины, Украины. Мы пытаемся охватить страны Центральной Европы. Цель состоит в том, чтобы собрать все эти информационные агентства и помочь им создать более надежный контент», - сказал он.

Гибой подчеркнул, что CE-Report станет одним из основных источников достоверной информации о Центральной Европе.

«Это займет время, мы не можем получить такой результат в одночасье, но я надеюсь, что с помощью провайдеров и информационных агентств в какой-то момент мы будем признаны по всей Европе. Конечно, наличие соцсетей важно, я не говорю, что это важнее, чем инвестиции в технологии. Я думаю, что будущее платформы в инновациях. Я предлагаю, чтобы мы сосредоточились на демократизации медиа-среды, не только на задачах, но, возможно, на улучшении генерируемого ИИ контента или некоторых других возможностей, которые сделают контент более доступным для молодого поколения в будущем», - пояснил он.

Гибой также отметил, что большинство новостных платформ на данный момент имеют традиционную новостную среду, но будущее СМИ и будущее CE-Report — это инновации.

«Поэтому мы должны стараться быть как можно более осведомленными. Думаю, скоро мы будем частью этого проекта, опробуем некоторые функции, и посмотрим, как они воспринимаются публикой», - добавил Гибой.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова заявила, что CE-Report станет надежным источником новостей и откроет новую страницу в процессе интеграции в сфере медиа.

«Я очень рада присутствовать на презентации Европейского медиапроекта. В течение двух дней мы провели в Шуше плодотворные дискуссии о средствах массовой информации, а также угрозах и вызовах, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни в СМИ. Я думаю, что вы все здесь являетесь частью этой жизни, и также обеспокоены тем, что происходит. Безопасность информации и безопасность жизни имеют первостепенное значение. В течение двух дней участники Шушинского Глобального Медиафорума пытались найти решения этих вызовов, и я думаю, что CE-Report предоставляет лучшее решение для угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня и столкнемся завтра. По сути, мы сейчас говорим об интеграции информации, потому что информационная безопасность находится под угрозой, а поставщики, потребители, производители новостей сталкиваются с повседневными проблемами, которые необходимо решить. Мы гордимся тем, что CE-Report объединит и частные и государственные европейские информационные агентства, и предоставление достоверной информации является их общей целью. Я верю, что CE-Report станет источником надежной информации и откроет новую страницу в интеграции медиа. Желаю успехов проекту», - сказала депутат.