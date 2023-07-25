В Армении стремительно ухудшается ситуация с правами человека

БАКУ /Trend/ - Армения грубо нарушает права человека, а западные круги молчат. В связи с этим имеется достаточно фактов и документов. Достаточно отметить, что в Армении в 2018-2022 годах умерло более 70 осужденных. Эти люди были арестованы в указанный период под разными предлогами, и впоследствии погибли загадочным образом. В Армении нарушается свобода слова, жизнь находится под угрозой, а арест стал обычным средством наказания.

Несмотря на столь сильное давление и преследования, несмотря на то, что мишенью были выбраны права и свободы человека, нет ни западных кругов, оказывающих давление на Армению в этом плане, ни международных правозащитных организаций, заявляющих об этом политическим властям Армении, которые рассматривают гражданские свободы как угрозу для себя и превращают тюремное заключение в элементарный метод наказания.

Запад, похоже, закроет глаза на продолжающиеся политические репрессии со стороны Пашиняна. Потому что, кроме блока "Мой шаг", в Армении никого не видят. Принимая во внимание, что Запад смотрит на внутренние процессы в Армении в контексте геополитической борьбы с Россией и предпочитает молчать, то становится ясно, откуда берутся указанные круги в качестве зрителей этой политической анархии в Армении.

Например, близкое к России правительство Грузии Иванишвили в последнее время подвергается критике со стороны отдельных западных институтов по поводу прав человека и политических свобод. Даже перед Тбилиси были поставлены требования. Однако правительство Армении, устранившее своих политических оппонентов за счет фальшивых судов, не подвергается даже легкой критике. Это очень четко отражает общую картину.

Остается фактом, что после прихода к власти Никола Пашиняна преследование людей в Армении не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось. Значительно увеличилось и количество арестов. Людей сажают за решетку исходя их различных мотивов. Но, к сожалению, Запад тоже выступает здесь со своими двойными стандартами и считает, что в Армении нет другого такого человека, симпатизирующего Западу, как Пашинян, и поэтому его решения следует встречать молчанием.

За 30 лет оккупации мы стали свидетелями того, как западные международные организации уступают двойным стандартам, молчат в связи с преследованиями, политически мотивированными арестами в Армении. Сегодня мы также являемся свидетелями очень серьезных преследований, арестов в этой стране и в отношении армян, желающих реинтегрироваться в Азербайджан. Устранение лиц, желающих получить гражданство Азербайджана, вынесение против них обвинительных приговоров - не что иное, как грубое нарушение прав и свобод человека.

Использование армянским государством преследований, репрессий в отношении своих граждан сегодня ни для кого не секрет. Международным организациям, которые уже много лет пытаются зарекомендовать себя в качестве защитников прав человека в Европе и мире, следовало бы не допускать таких двойных стандартов и грубых ошибок, учитывая их статус. В противном случае такое развитие событий будет способствовать тому, что существование каждого армянина, желающего жить в мире, стабильности, процветании, завершится загадочным концом. И это, безусловно, может стать самым большим ударом по региональной безопасности и миру в регионе.