БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменен возрастной ценз для судей Конституционного суда.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в поправке к закону "О Конституционном суде", утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно данной поправке возрастной ценз отменяется.

Таким образом, судьей Конституционного суда может стать гражданин Азербайджанской Республики, имеющий высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более 5 лет, имеющий право участвовать в выборах в соответствии с частью I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики.

До настоящего времени судьей Конституционного суда мог быть гражданин Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, имеющий право участвовать в выборах, имеющий высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более 5 лет в соответствии с частью I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики.