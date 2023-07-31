TANAP играет основную роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкое сотрудничество в области энергетики вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции.

"TANAP уже играет основную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Большая часть газа, поступающего через TANAP, идет в Европу. Зимой в Европе в связи с войной в Украине вновь возможен газовый кризис. Наш стратегический диалог с Азербайджаном и подготовка на ближайшие годы по этим вопросам продолжаются. Мы ведем переговоры о дополнительных поставках газа", - сказал министр.

Отметим, что первоначальная мощность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 31 миллиарда кубометров в год в будущем. Около шести миллиардов кубометров газа поставляется в Турцию, а остальной объем - в Европу.

Заполнение трубопровода TANAP на территории Турции началось в конце января 2018 года.

Церемония запуска TANAP состоялась 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир. Первые коммерческие поставки газа в Турцию начались 30 июня 2018 года. Церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в городе Ипсала (провинция Эдирне, Турция).

Для расширения необходимо несколько дополнительных компрессорных станций, чтобы достичь пропускной мощности в объеме 24 миллиардов кубометров в год. Для выхода на мощность в 31 миллиард кубометров потребуется семь компрессорных станций.