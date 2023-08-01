В Азербайджане электронизируется документооборот между госучреждениями

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об электронизации документооборота между государственными органами (учреждениями).

Как сообщает Trend, согласно указу, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено ускорить процесс перехода к "безбумажному правительству" с использованием передовых информационных и коммуникационных технологий в сфере ведения делопроизводства в государственных органах (учреждениях) и внедрить цифровое управление:

1. В инфраструктуре Информационной системы электронного правительства создать подсистему цифрового документооборота (далее - подсистема), обеспечивающую осуществление интеграции и учета движения документов, связанных с осуществлением документооборота между системами электронного документооборота государственных органов (учреждений) в режиме реального времени и в безопасном порядке.

2. Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено обеспечить формирование подсистемы до 1 сентября 2023 года.

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