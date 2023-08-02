Азербайджан вновь стал свидетелем несправедливого подхода депутатов Европарламента - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Совместное заявление руководителя делегации Европейского парламента по связям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и докладчицы по Азербайджану Желяны Зовко является проявлением совершенно необъективного и предвзятого подхода.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов.

По словам депутата, к сожалению, Азербайджан в очередной раз стал свидетелем несправедливого и далекого от реальности подхода депутатов Европейского парламента.

Мамедов заявил, что члены Европарламента должны демонстрировать позицию, способствующую миру и сосуществованию, а не выступать с заявлениями, искажающими ситуацию.

Депутат отметил, что утверждения о том, что Лачинская дорога закрыта и что армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе Азербайджана, подвергаются якобы блокаде, совершенно необоснованны.

"Азербайджан выдвинул ряд предложений, включая использование дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных путей для перевозки крупногабаритных гуманитарных грузов. Эти предложения также были поддержаны Европейским союзом и МККК. Однако армянская сторона прибегает к различным путям, провокациям, чтобы не допустить реализации этих предложений, создать дополнительную напряженность в регионе, ввести в заблуждение международное сообщество", - добавил он.

Солтан Мамедов подчеркнул, что блокирование доступа на территорию путем возведения бетонных барьеров на дороге "Агдам-Ханкенди", отправка без разрешения Азербайджана на его территории грузовых автомобилей, ранение азербайджанского военнослужащего на погранично-пропускном пункте "Лачин" 15 июня в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил и другие факты свидетельствуют о том, что Армения пытается использовать методы шантажа.

"Как вы знаете, после создания погранично-пропускного пункта на Лачинской дороге более 2000 армянских жителей прошли через этот пункт в безопасных условиях. В то же время и российский миротворческий контингент, и Международный комитет Красного Креста могут беспрепятственно использовать этот путь. Все это говорит о том, что утверждения о "блокаде" совершенно необоснованны. В связи с этим недопустимо, чтобы представители Европарламента ссылались в своем заявлении на непроверенные данные", - сказал он.

Депутат отметил, что если бы члены Европарламента действительно выступили с позиции объективности и непредвзятости, они бы не остались равнодушными к судьбе сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся террору, геноциду и этническим чисткам со стороны Армении во время Первой Карабахской войны.

"Если бы те, кто подписал это заявление, совершили ли бы краткий экскурс в историю, то увидели бы, каким лишениям подвергся азербайджанский народ в результате оккупационной политики Армении. Эти люди, не давшие оценку 30-летней оккупации, не поднявшие ни разу голоса протеста в связи с трагической судьбой сотен азербайджанских беженцев, изгнанных из Армении, судьбой около миллиона вынужденных переселенцев, изгнанных из своих домов в период оккупации, мирных жителей, массово убитых в Ходжалы и других населенных пунктах, сегодня не имеют морального права говорить о правах человека и гуманитарной катастрофе", - заключил он.

Напомним, что руководитель делегации Европейского парламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев и докладчица по Азербайджану Желяна Зовко выступили с совместным заявлением о том, что армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы столкнулись с напряженной "гуманитарной ситуацией".