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В Азербайджане утвержден закон "О космической деятельности"

Политика Материалы 4 августа 2023 16:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден закон "О космической деятельности"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "О космической деятельности".

Как сообщает в пятницу Trend, данный закон, в соответствии с пунктами 10, 11, 13 и 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, определяет правовые, экономические и организационные основы космической деятельности в Азербайджане, общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности в космической промышленности и регулирует отношения, относящиеся к национальной деятельности в космическом пространстве на околоземных орбитах, Луне и других небесных телах, включая их орбиты.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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