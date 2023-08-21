Депутат парламента Азербайджана о сепаратистах, покинувших Карабах

БАКУ /Trend/ - Армянские сепаратисты покидают территорию Карабаха, понимая, что перед лицом решительной позиции Азербайджана они бессильны.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он отметил, что после исторической победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан неоднократно заявлял на различных платформах, что силы, поддерживающие сепаратизм, должны покинуть азербайджанские территории. В Карабахе могут остаться только те, кто желает жить по законам Азербайджана.

"Несмотря на то, что Армения, ее покровители, армянское лобби, в том числе сепаратистские лидеры так называемого режима неоднократно пытались совершать провокации против Азербайджана, эти провокации провалились перед лицом проводимой Азербайджанским государством решительной политики и шагов, предпринятых в соответствии с нормами и принципами международного права.

Конечно, в корне этого стоит решительная политика Президента Ильхама Алиева, правая позиция Азербайджана и признание его правоты мировым сообществом", - подчеркнул депутат.

По словам Османова, за день 60 армян, большинство из которых являлось российскими гражданами, покинули территорию Азербайджана через ППП "Лачин". В основном это лица, которые пытаются разжечь сепаратизм на территории Азербайджана.

"Они поняли, что оказались на краю пропасти, и решили покинуть азербайджанские земли, пока не стало совсем поздно. Их уход из Карабаха после провала Армении в Совете Безопасности ООН несколько дней назад, является успехом Азербайджана и показателем его решительной политики", - добавил он.

Отметим, что сегодня на ППП "Лачин" в очередной раз был обеспечен свободный переход жителей армянского происхождения Карабаха в направлении Ханкенди-Горус. Всего через ППП "Лачин" из Азербайджана в Армению проследовали 60 человек. Были проверены документы этих лиц, обеспечено их свободное передвижение. За свободным переходом армян следили и представители иностранных СМИ. Большинство лиц, покидающих Карабах и направляющихся в Армению, приняли российское гражданство.