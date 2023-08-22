Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 августа Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.