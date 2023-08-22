Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к памятнику великому лидеру.

Была также почтена память спутницы жизни общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены и к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.