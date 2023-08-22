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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 22 августа 2023 12:11 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к памятнику великому лидеру.

Была также почтена память спутницы жизни общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены и к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
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