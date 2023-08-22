Шавкат Мирзиёев: В Узбекистане особое отношение к памяти Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Этот год знаменательный, потому что в Узбекистане на очень высоком уровне отметили столетие выдающегося лидера, руководителя Азербайджана, сына азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, об этом 22 августа сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Отметив, что в Узбекистане особое отношение к памяти Гейдара Алиева, Президент Мирзиёев сказал: «Старшее поколение, которое видело, встречалось, работало с ним, преподнесло молодежи Узбекистана, что Гейдар Алиевич на самом деле долгие годы многое делал для того, чтобы Узбекистан и Азербайджан достигли тех целей, которые были поставлены в те сложные моменты жизни, чтобы руководство Азербайджана и Узбекистана друг друга понимали, и многого достигли».