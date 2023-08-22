Узбекистан всегда радуется успехам Азербайджана - Шавкат Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - Мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехам Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Узбекистана подчеркнул, что в Узбекистане гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, в целом, его достижениями за последние годы во всех направлениях. «Так что, мы, как близкие соседи, очень радуемся и желаем успехов», - отметил Шавкат Мирзиёев.