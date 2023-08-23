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Завершился визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Политика Материалы 23 августа 2023 20:41 (UTC +04:00)
Завершился визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 23 августа завершился государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву провожали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

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