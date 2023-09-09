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Секретариат ТюркПА осудил так называемые «выборы» в Карабахе

Политика Материалы 9 сентября 2023 23:51 (UTC +04:00)
Секретариат ТюркПА осудил так называемые «выборы» в Карабахе

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств решительно осуждает так называемые «выборы», организованные 9 сентября 2023 года незаконным режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, сообщает Trend.

"Это грубое нарушение норм и принципов международного права, а также Конституции и законодательства Азербайджанской Республики.
Данный провокационный шаг является ударом по усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе, реинтеграции армянских жителей Карабаха в конституционные рамки Азербайджанской Республики.

Подтверждая свою решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ братского Азербайджана, Секретариат ТюркПА призывает воздерживаться от любых шагов, которые могут поставить под угрозу усилия по нормализации ситуации в регионе", - говорится в заявлении.

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