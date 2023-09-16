Джейхун Байрамов встретился с новым послом Иордании

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Иордании в стране Омара Аль-Нахара.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, посол Омар Аль-Нахар вручил копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Глава МИД поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. На встрече были обсуждены вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений двух стран.

Министр отметил, что развитие политических отношений между двумя странами придаст импульс дальнейшему развитию двусторонних экономических связей, особо подчеркнул важность развития сотрудничества в экономике, туризме, образовании и других сферах, деятельность межправительственной комиссии, а также важность взаимных визитов на высоком уровне.

Была подчеркнута значимость продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и платформ, в том числе Движения неприсоединения (ДН) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Также Джейхун Байрамов подробно проинформировал о почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий, армянской политике этнической чистки, а также о продолжающихся провокациях Армении в период после 44-дневной войны.

Отметив наличие широкого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами в ряде сфер, посол Омар Аль-Нахар сказал, что в период своей дипломатической деятельности не пожалеет усилий для дальнейшего развития отношений между Иорданией и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в информации ведомства.