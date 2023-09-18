Президент Ильхам Алиев: Пропавшие без вести лица были подвергнуты Арменией пыткам

БАКУ/Trend/ - По достоверным данным, пропавшие без вести лица были подвергнуты Арменией пыткам, убиты и закопаны в массовых захоронениях на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

"Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан, и тема конференции представляет особую актуальность для нашей страны. Во время Первой Карабахской войны 3890 наших граждан пропали без вести в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана. Есть неопровержимые сведения о том, что 872 человека из общего числа лиц, пропавших без вести, были взяты в плен и заложники или остались на территориях, которые некогда находились под оккупацией.

По достоверным данным, пропавшие без вести лица были подвергнуты Арменией пыткам, убиты и закопаны в массовых захоронениях на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Вопрос определения судьбы пропавших без вести лиц всегда находился в центре внимания Азербайджанского государства. В 1993 году была создана Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, которая эффективно функционировала на протяжении этих лет", - говорится в послании.