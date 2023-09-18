Сепаратисты требуют от армянских жителей Карабаха плату за поездку в Армению

БАКУ /Trend/ - Сепаратисты в Карабахе требуют 4 000 долларов США от тех, кто хочет поехать в Армению вместе с российскими миротворцами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написала армянский блогер Натали Алексанян.

"Раньше нам говорили, что это Азербайджан блокирует переход людей, а теперь стало известно, что всему виной сепаратистский режим в Карабахе, который действует вместе с миротворцами. Они забрали у людей большие деньги", - говорится в публикации.

В публикации также отмечено, что Алексанян связалась с друзьями, проживающими в Карабахе, и они подтвердили эту информацию.

Тем самым вновь была разоблачена ложь армян и сепаратистского режима в Карабахе о "блокаде". Азербайджан не перекрыл ни одной дороги. Ежедневно с погранично-пропускного пункта "Лачин" обеспечивается свободное передвижение лиц армянского происхождения.

Как видно, именно сепаратистский режим в Карабахе, а не Азербайджан, препятствует проходу людей.