Армянская пропаганда о "блокаде" Карабаха потерпела крах - Игорь Коротченко об открытии дороги Агдам-Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Открытие дороги Агдам-Ханкенди является началом практической реинтеграции карабахских армян в политическое и правовое пространство Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом в соцсетях написал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Теперь нет ни "блокады", ни "массового голода", ни "геноцида" - слетела пропагандистская шелуха. Сколько не препятствовали сепаратисты и их лоббисты открытию дороги Агдам - Ханкенди, а в итоге эта транспортная артерия заработала. Одновременно открылось движение по Лачинской дороге - с соблюдением пограничных и таможенных процедур, установленных азербайджанским законодательством", - подчеркнул он.

Отметим, что сепаратисты в Карабахе, наконец, подчинились условиям Азербайджана и согласились на одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди.

Так, главари сепаратистов заявили, что они решили принять совместное предложение Ханкендинского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российских миротворцев об одновременной перевозке продовольствия автомобилями МККК по Лачинской дороге и по дороге Агдам-Ханкенди.

На самом деле была договоренность об одновременном открытии этих маршрутов еще с 1 сентября. Сепаратисты целесообразно затянули этот процесс.

18 сентября автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК), беспрепятственно пересекли пограничный пункт пропуска "Лачин" параллельно дороге Агдам-Ханкенди.