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Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана

Политика Материалы 19 сентября 2023 10:36 (UTC +04:00)
Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

19 сентября 2023 года в 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района, грузовик марки “КАМАЗ”, в котором находились сотрудники МВД Азербайджанской Республики, в результате террористического акта подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Отметим, что грузовик направлялся к месту теракта, произошедшего в тот же день на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Находящиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглы (1994 года рождения), Ширинов Рамиль Ариф оглы (1987 года рождения), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (1991 года рождения) и Заманов Хазар Азер оглы (1998 года рождения) погибли на месте происшествия.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное неоднократно организованной группой с особой жестокостью или общеопасным способом, сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом по мотиву национальной ненависти и вражды), 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и иным статьям УК Азербайджанской Республики.

По уголовному делу проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия, о его ходе общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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