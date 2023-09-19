Начальник Генерального штаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 19 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Юридической службы министерства национальной обороны Турецкой Республики, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение визитом гостей в нашу страну, начальник Генерального штаба рассказал о значимости проводимых в азербайджанской армии просветительских мероприятий, связанных с применением военного законодательства и международного гуманитарного права.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями об организации юридической службы, служебной деятельности военных юристов и по другим областям.