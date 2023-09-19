БАКУ /Trend/ - ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, ведут огонь из вооружений различного калибра по позициям азербайджанской армии в направлении Агдамского района. Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.