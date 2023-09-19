Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 19 сентября 2023 13:33 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, ведут огонь из вооружений различного калибра по позициям азербайджанской армии в направлении Агдамского района. Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

Лента

Лента новостей

Читать все новости