Президент Ильхам Алиев является самым надежным партнером России на постсоветском пространстве - Леонид Слуцкий

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев является самым надежным партнером России на постсоветском пространстве.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Леонид Слуцкий.

"Нас поддалкивают к разрыву отношений с самым надежным лидером для нас на постсоветском пространстве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является человеком, который за годы доказал что, он для нас действительно надежный или возможно, самый надежный партнер на постсоветском пространстве. Это не устраивает Запад. Их не устраивает, что по территории Азербайджана пройдет мощнейший логистический проект. По транспортному маршруту Север-Юг грузы будут попадать из региона Индийского океана в разы дешевле и быстрее через Санкт-Петербург в Европу, нежели сегодня через Суэцкий канал и черноморские проливы. У нас в целом отношения во всем, начиная от русского языка и кончая транспортно-логистической дипломатией, идут по возрастающей траектории с официальным Баку", - сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что провокационные митинги у посольства России в Ереване, риторика армянских и проармянских политических сил, направленная против России, на самом деле имеет мощный вектор растолкать РФ с Баку.

"Не получится, слижком прочные, слижком тесные отношения", - добавил он.