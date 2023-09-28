Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 8 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора была обсуждена повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

Министр подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе. Было отмечено, что проведенные антитеррористические мероприятия стали также импульсом для реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и в частности, в результате контактов между представителем центральной власти Азербайджана и представителями армянских жителей были предприняты практические шаги в направлении удовлетворения потребностей этих жителей. Было подчеркнуто, что утверждения армянской стороны о якобы "этнической чистке" в регионе не соответствуют действительности, и Азербайджан принимает меры по реинтеграции армянского населения Карабаха. Еще раз было отмечено, что Азербайджан привержен нормализации и мирному процессу с Арменией на двусторонней основе, а также усилиям по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в рамках Конституции Азербайджанской Республики и международных механизмов.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.