Обращение омбудсмена Азербайджана к армянским жителям Карабаха

БАКУ/Trend/ - Как и любой гражданин, проживающий в Карабахе, граждане армянского происхождения, сталкивающиеся с какими-либо проблемами, связанными с обеспечением своих прав и свободы, могут обратиться в Аппарат омбудсмена по номеру телефона учреждения "916", который работает в режиме 24/7, а также через аккаунты в социальных сетях и в электронном формате.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой относительно обеспечения и защиты прав и свободы граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

"В Азербайджане реализуются комплексные меры по эффективной защите прав и свобод каждого гражданина, в том числе граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, независимо от их национальности, вероисповедания, языка, расовой и иной принадлежности.

Как Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, заявляю, что обеспечение и защита прав и свободы, наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, установленных национальным законодательством и международными документами, находятся в центре внимания", - отмечается в заявлении.