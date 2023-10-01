Илон Маск выступит на Международном астронафтическом конгрессе в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Американский предприниматель и основатель компаний "Tesla" и "SpaceX" Илон Маск выступит на Международном астронафтическом конгрессе, который пройдет в Баку.

Как передает Trend в воскресенье, об этом сказал бывший депутат Европейского парламента и экс-президент Международной астронафтическоц федерации Жан-Ив Ле Галлу в ходе 13 сессии Международной астронафтической федерации (IAF).

По его словам, Илон Маск выступит на 74-м международном астронафтическом конгрессе, который пройдет в столице Азербайджана, Баку.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом “Космические исследования – проникновение в науку и технику” в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный конгресс астронавтики “Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу”, организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".