Утвержден документ между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия укрепляют сотрудничество в области обороны.

Как сообщает в понедельник Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана было вынесено на обсуждение "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны".

Соглашение подписано 24 апреля 2023 года в городе Баку и состоит из преамбулы и 13 статей.

Целью соглашения является содействие и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества. В соответствии со статьей 2 соглашения стороны обязуются развивать сотрудничество в таких областях, как военное образование, тренинги и учения, политика обороны и безопасности, миротворческие и гуманитарные операции, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", контроль над оружием и разоружение, военное законодательство, материально-техническое обеспечение, гражданско-военное сотрудничество, кибербезопасность в области обороны, осуществление сотрудничества в области картографии, военно-медицинских служб, социальных, спортивных и культурных мероприятий, гуманитарного разминирования и других сферах, представляющих взаимный интерес. В соответствии со статьей 3 соглашения сотрудничество между сторонами обеспечивается посредством официальных визитов и рабочих встреч, двусторонних переговоров, консультаций, обмена опытом, участия в тренингах и обучающих мероприятиях, обмена информацией, представляющей взаимный интерес, участия в конференциях и семинарах, участия в культурных и спортивных мероприятиях и других формах совместной работы.

В качестве уполномоченных органов для реализации соглашения выступают министерство обороны Азербайджана и министерство обороны Грузии. Обмен и взаимная защита конфиденциальной информации между сторонами для выполнения настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с "Соглашением о взаимной защите конфиденциальной информации между правительством Азербайджана и правительством Грузии" от 26 октября 2011 года.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.