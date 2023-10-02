Процесс разоружения незаконных армянских вооруженных формирований завершается - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершается процесс разоружения незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая новоназначенного посла Латвийской Республики Эдгарса Скуя, сообщает Trend.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о почти 30-летней оккупации наших территорий, текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о мирных и созидательных усилиях нашей страны.

Было доведено до внимания, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном, незаконные армянские вооруженные формирования выводятся из региона, завершается процесс их разоружения. Было отмечено, что это создает возможности для продвижения как мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и процесса реинтеграции армянских жителей Карабахского региона, и Азербайджан полон решимости продолжать усилия по обоим направлениям.