Попытки Франции любыми способами вооружить Армению недопустимы - МИД

БАКУ /Trend/ - Недопустимо, чтобы Франция всеми силами пыталась вооружить Армению, вновь втянуть ее в агрессию и военную авантюру. Франция должна ясно понять, что эти ее усилия потерпят неудачу, как и исторические попытки этой страны вмешаться в дела нашего региона.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны, озвученные ею минувшим днем во время пресс-конференции в рамках визита в Армению.

"В частности, хотели бы отметить, что игнорирование Францией того, что Армения, грубо нарушившая все нормы и принципы международного права, а также свои обязательства в рамках достигнутых соглашений, удерживала под оккупацией около 20 процентов территории Азербайджана, продолжала военно-политические провокации против территориальной целостности и суверенитета нашей страны после 44-дневной Отечественной войны, не осуществила полный вывод своих вооруженных сил с наших территорий, пока Азербайджан не провел антитеррористические мероприятия, является препятствием мирному процессу и реальной угрозой в регионе.

Высказывания о том, что Франция всегда поддерживала Армению, что инициатором заседаний Совета Безопасности ООН являлась Франция, в очередной раз доказало, что последние 30 лет претензии Франции на то, что она является нейтральным посредником, были абсолютно необоснованными", - отмечается в заявлении.