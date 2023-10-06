Давит Бабаян не жалуется на условия содержания

БАКУ /Trend/ – Давид Бабаян не жалуется на условия содержания и сказал, что при поступлении в СИЗО прошел медицинский осмотр.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана по итогам посещения обвиняемого Бабаяна Давида Климовича, проведенного на основании требований законодательства Азербайджанской Республики, в том числе Факультативного протокола к Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Согласно информации, он был обеспечен адвокатом для защиты своих прав.

В рамках посещения, в котором также приняли участие врачи и психологи Национальной превентивной группы омбудсмена, Бабаяну были предоставлены законодательные акты на его родном языке, а также публикации, разъясняющие возможность обращения к омбудсмену, говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

Напомним, что 28 октября 2020 года Давид Бабаян был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны), 32.3, 114.1 (набор наемников, обучение их, финансирование и иное материальное обеспечение, а также организация их использования в военном конфликте и боевых действиях), 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2-й (бездействие или преступный приказ во время вооруженного конфликта), 32.3,214.2.1, 32.3,214.2.3, 32.3,214.2.4 (организации терроризма), 283.2.1, 283.2.3 (организация разжигания национальной вражды) и другим статьям УК АР, на основании решения суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

Отметим, что 29 сентября текущего года Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики, передан следствию, и в этот же день ему было предъявлено обвинение по указанным статьям.

Решение суда об избрании в отношении Давида Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу было приведено в исполнение и он был этапирован в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана.