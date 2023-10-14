Азербайджан решительно отвергает резолюцию и рекомендацию ПАСЕ - МИД

БАКУ/Trend/ – Азербайджан решительно отвергает и осуждает резолюцию 2517 (2023) и рекомендацию 2260 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2023 года.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что ПАСЕ не сумела в очередной раз продемонстрировать беспристрастный подход по отношению к Азербайджану. Вместо того, чтобы приветствовать меры, предпринимаемые Азербайджаном по устранению основной угрозы безопасности и территориальной целостности, исходящей от армянского сепаратистского режима и армянских незаконных вооруженных формирований на его территории, ПАСЕ продолжает демонстрировать подход, основанный на необоснованных слухах и коварной политике определенных государств, дискредитирующих Азербайджан в регионе Южного Кавказа.

"Эти документы, наряду с явным противоречием нормам и принципам международного права, в частности основным решениям и документам Совета Европы, подтверждающим обязательства всех государств-членов в отношении уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, провоцируют Армению на очередную агрессию и реваншизм против Азербайджана.

Искаженное представление событий, приведших к 24-часовым локальным антитеррористическим мероприятиям, положительной оценки двух миссий ООН в регион и Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении и подтверждение того, что Азербайджан не применяет никакого насилия, свидетельствуют об уважении Азербайджана к гуманитарному праву и к местным гражданским лицам армянского происхождения, а также игнорирование необходимых мер, принимаемых нашей страной для предотвращения нарушения прав человека местного гражданского населения армянского происхождения, является показателем давней предвзятости в отношении Азербайджана в рамках ПАСЕ.

Кроме того, недопустимо неверное толкование решений суда, а также необоснованные претензии ПАСЕ в отношении движения по Лачинской дороге за последние десять месяцев и игнорирование решения Международного суда от 6 июля 2023 года, который единогласно отклонил претензии Армении в отношении Лачинского пограничного пункта пропуска. Также вызывает глубокую озабоченность отсутствие ясности в судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, минная опасность, доведшая число погибших после 44-дневной войны до 333 человек, масштабы разрушений, зафиксированных на ранее оккупированных азербайджанских территориях.

Помимо игнорирования нарушений прав человека азербайджанских вынужденных переселенцев и этнических азербайджанских беженцев, насильственно изгнанных из Армении, также демонстрируется клевета и крайности в отношении добровольного переселения армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Это является явным нарушением обязательств ПАСЕ в области прав человека. ПАСЕ защищает права этнических армян от несуществующих угроз, но не обращает внимания на призывы о восстановлении прав изгнанных азербайджанцев из Армении и их достойном возвращении.

ПАСЕ должна прекратить неоправданные и предвзятые действия против Азербайджана, которые подрывают перспективы мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. В то же время недальновидные попытки использовать механизмы Совета Европы против Азербайджана совершенно контрпродуктивны. Такие попытки не могут поколебать решимость Азербайджана продолжать свою деятельность в направлении обеспечения прочного мира в регионе и планов реинтеграции в отношении местных армянских жителей в Карабахском экономическом районе Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.