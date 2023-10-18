Мария Захарова о Зангезурском коридоре: Разблокирование коммуникаций является ключевым элементом армяно-азербайджанской нормализации (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – ключевой элемент армяно-азербайджанской нормализации.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

"Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – ключевой элемент армяно-азербайджанской нормализации, выстраиваемой на базе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. Данным вопросом поручено заниматься Трехсторонней рабочей группе (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На сегодняшний день проведено 12 заседаний ТРГ (последнее – 2 июня), в деталях рассмотрен пакет перспективных железнодорожных и автомобильных маршрутов", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о преимуществах проекта Зангезусркого коридора.

Она упомянула, что по итогам 12-го заседания ТРГ констатирован прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

"Достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз. В работе исходим из необходимости соблюдения принципов взаимности, уважения суверенитета и юрисдикции обеих стран", - добавила Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что успех на треке разблокирования коммуникаций даст дополнительный импульс другим направлениям трехсторонней работы. Это касается в том числе разработки мирного договора между Азербайджаном и Арменией, делимитации армяно-азербайджанской границы и запуску диалога общественников и парламентариев.

Отметим, что предложенный Азербайджаном проект Зангезурского коридора направлен на установление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавом - Нахчыванской АР, проходящего через территорию Армении. Этот проект появился в ходе договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России по итогам Второй Карабахской войны 2020 года.

Один из пунктов соглашения обозначал приверженность Армении обеспечению безопасности транспортного сообщения с Нахчываном, облегчая неограниченное передвижение людей, транспортных средств и товаров в обоих направлениях.

Этот маршрут обладает большим потенциалом и мог бы стать одним из продолжений проекта "Один пояс - один путь", а также частью коридора Север-Юг.