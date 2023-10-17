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Изменены зарплаты военнослужащих Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

Политика Материалы 17 октября 2023 18:51 (UTC +04:00)
Изменены зарплаты военнослужащих Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Суммы ежемесячных должностных окладов военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об этом, сообщает во вторник Trend.

Согласно постановлению, утверждены изменения в "Суммы ежемесячных должностных окладов военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики".

Министерство финансов должно обеспечить проведение соответствующих мероприятий в целях выплаты соответствующих средств в связи с изменением размеров ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

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