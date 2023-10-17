Изменены зарплаты военнослужащих Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Суммы ежемесячных должностных окладов военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об этом, сообщает во вторник Trend.

Согласно постановлению, утверждены изменения в "Суммы ежемесячных должностных окладов военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики".

Министерство финансов должно обеспечить проведение соответствующих мероприятий в целях выплаты соответствующих средств в связи с изменением размеров ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.