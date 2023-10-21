На встрече с делегацией Новой Каледонии в парламенте Азербайджана осуждена колониальная политика Франции

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) состоялась встреча с делегацией из Новой Каледонии.

Как сообщает в субботу Trend, во встрече участвовали заместитель генерального секретаря партии Союза Каледонии Давид Ванабо, заместитель мэра города Хуаилоу Джин Клод Капарин, член политбюро движения "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы", член Бакинской инициативной группы против французского колониализма Морис Пиндар, член политбюро движения "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" Гектор Пиндар, председатель Партии свободы Мартиники, член Ассамблеи Мартиники, член Бакинской инициативной группы Люк Фрэнсис Кэрол, член Трудовой партии Новой Каледонии Патрик Тара, председатель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

Давид Ванабо рассказал о политике колонизации, проводимой Францией в Каледонии. Он отметил важность международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой против французского колониализма, и выразил уверенность в том, что Бакинская инициативная группа сыграет важную роль в доведении требований народов до всего мира.

На встрече была подчеркнута важность обретения независимости странами, страдающими от колониальной политики Франции, а также высоко оценена оказываемая этим странам поддержка Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Франция поставила людей в положение вынужденных переселенцев.

Участники встречи, подчеркнув, что они хотят создать независимое государство Новая Коледония, отметили, что Франция позиционирует себя как страна, защищающая права человека, но на самом деле это не так. Франция продолжает колониальную политику, злоупотребляя правами человека.

Было также отмечено, что Франция присваивает природные ресурсы Каледонии, в том числе никель, а народу Каледонии нет никакой пользы от этих ресурсов. Также в течение последних 20 лет в Новой Каледонии проводится политика целенаправленного изменения демографического состава (французы переселяются в Новую Каледонию). Из тех, кто работает на административных должностях, уже 50 процентов составляют французы.

Депутат Милли Меджлиса Азер Керимли заявил, что Азербайджан поддерживает борьбу народа Новой Каледонии за независимость.

"Мы должны совместно бороться с политикой Франции, противоречащей международному праву. Дело дошло до того, что Франция хочет научить Азербайджан мультикультурализму, совместному проживанию представителей разных вероисповеданий. Все хорошо знают, что сам Азербайджан является примером для мира в вопросе мультикультурализма", - сказал он.

Делегация Новой Каледонии поблагодарила Азербайджан за поддержку в их справедливой борьбе.

Отметим, что 20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В конференции приняли участие представители 14 стран, заморских территорий Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), а также Корсики.

Напомним, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.