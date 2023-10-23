Один день Гейдара Алиева: Общенациональный лидер с трибуны ООН - об опасности агрессивного национализма для всего мира

БАКУ/Trend/ - АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в хронике.



22 октября 1995 года Гейдар Алиев принял участие в особом торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в связи с 50-летним юбилеем ООН. Общенациональный лидер выступил на мероприятии с речью.



"От имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас с 50-летним юбилеем Организации Объединенных Наций, которая внесла очень большой вклад в дело укрепления мира, безопасности и стабильности во всем мире. В течение полувека, прошедшего со дня создания Организации Объединенных Наций, произошли большие положительные перемены. А это свидетельствует об основательном обновлении мира и осуществлении на деле принципов Устава ООН", - отметил Гейдар Алиев.



По словам общенационального лидера, основным результатом является то, что, несмотря на резкое противостояние в годы "холодной войны", не было допущено начало новой мировой войны. "Колониализм, апартеид, расовая дискриминация остались в прошлом. Народы добились возможности самим решать свою судьбу, получили национальную свободу и государственную независимость. Получение в настоящее время государственной независимости и суверенитета государствами, входящими в свое время в состав Советского Союза, является историческим событием", - сказал Гейдар Алиев.



По его словам, в мире широко распространяются и восстанавливаются общечеловеческие ценности. "Среди них особое место занимают идеи свободы, демократии и человеческих прав. Необходимость проведения демократических перемен в обществе, политическом и государственном устройстве, экономике, во всех сферах жизни для многих стран стала важным фактором. Все члены ООН, в особенности развитые в экономическом отношении и имеющие демократические традиции крупные государства, внесли свой вклад в получение этих результатов. Но главная роль в этом принадлежит Организации Объединенных Наций. За 50 лет она стала самой авторитетной и полномочной международной организацией в истории человечества", - подчеркнул общенациональный лидер.



Надеюсь, что финансовые затруднения, возникшие в работе этой организации, будут решены для успешного осуществления ее деятельности в будущем, добавил он.



"Все это нас радует и вызывает чувство гордости. Но мир еще не находится в полном безопасном, совершенном и идеальном состоянии. Существуют проблемы, которые должны решиться в корне. К таким проблемам относятся нарушение международных правовых норм в межгосударственных отношениях, международный терроризм, распространение оружия массового поражения, устранение голода и бедности, предотвращение экологических катастроф. Большую опасность для всего мира представляют агрессивный национализм и сепаратизм, являющиеся причиной кровавых войн во многих регионах мира, бесчисленных страданий миллионов людей", - подчеркнул Гейдар Алиев.



Вот уже более семи лет продолжается агрессия Армянской Республики против Азербайджана, заметил он. "Эта агрессия имеет цель захвата Нагорно-Карабахского региона нашей страны. Армянские вооруженные формирования оккупировали более двадцати процентов территории Азербайджана, свыше миллиона наших граждан, насильственно изгнанных из этих территорий, стали беженцами и в настоящее время живут в палаточных городках в невыносимых, тяжелых условиях. Совет Безопасности ООН принял четыре постановления, требующих беспрекословного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных территорий. Но эти постановления не выполняются стороной-агрессором. Поэтому процесс урегулирования конфликта мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ еще не приносит желаемых результатов. Уважаемые главы государств и правительств! Обращаясь сегодня к вам, к Организации Объединенных наций, ОБСЕ, прошу оказать действенную помощь в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта мирным путем, в восстановлении территориальной целостности, неприкосновенности известных в мировом масштабе границ Азербайджана.



Выражая волю азербайджанского народа, заявляю, что мы отрицательно относимся к любой форме агрессии в любом уголке планеты. Мы хотим мира. Мы хотим мира во всем мире, хотим мира в нашем регионе, хотим мирных и добрососедских отношений со всеми соседними государствами. С этой надеждой, с этой верой я покидаю эту почетную трибуну", - сказал Гейдар Алиев.