В минздраве Азербайджана будет создан Апелляционный совет

БАКУ/Trend/ – В целях рассмотрения повторных жалоб физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в министерстве здравоохранения, на решения, действия или бездействие министерства или подведомственных ему учреждений (за исключением правонарушений, связанных с коррупцией), а также жалоб, поданных кандидатами по результатам собеседования при приеме на государственную службу, в министерстве на общественных (неоплачиваемых) началах будет создан коллегиальный орган - Апелляционный совет.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения.

Положение Апелляционного совета утверждается министром здравоохранения Азербайджана.