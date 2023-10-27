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В минздраве Азербайджана будет создан Апелляционный совет

Политика Материалы 27 октября 2023 17:05 (UTC +04:00)
В минздраве Азербайджана будет создан Апелляционный совет

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ – В целях рассмотрения повторных жалоб физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в министерстве здравоохранения, на решения, действия или бездействие министерства или подведомственных ему учреждений (за исключением правонарушений, связанных с коррупцией), а также жалоб, поданных кандидатами по результатам собеседования при приеме на государственную службу, в министерстве на общественных (неоплачиваемых) началах будет создан коллегиальный орган - Апелляционный совет.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения.

Положение Апелляционного совета утверждается министром здравоохранения Азербайджана.

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