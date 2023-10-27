Джейхун Байрамов дал интервью агентству Anadolu (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов дал интервью одной из ведущих медиа-структур Турции - агентству Anadolu, передает Trend.

Как сообщили Trend в МИД, в интервью, проведенном в рамках проекта агентства по случаю 100-летия Турецкой Республики, министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики, отметив, что эта дата является очень важной исторической вехой и источником гордости не только для Турции, но и для всего тюркского мира.

Он отметил, что Турция сегодня является государством, которое демонстрирует всему миру свое лидерство в различных направлениях, увеличивает число стратегических партнеров на международном уровне, с гордостью преодолевает все трудности, несмотря на то, что на некоторых этапах истории она сталкивалась с очевидными внешними угрозами.

Турция как одна из немногих стран, признанных и уважаемых ведущими мировыми центрами силы, реализует успешную политику посредничества в международном масштабе.

В интервью министр Джейхун Байрамов поделился своим мнением о стремительно развивающихся в последние годы союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией на основе Шушинской декларации. С удовлетворением напомнив, что Турция была первой страной, признавшей независимость нашей страны, министр рассказал об исторических, культурных, национальных и религиозных связях с братской страной.

Процитировав высказывания великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», министр Джейхун Байрамов сказал, что воля наших народов, братские отношения наших лидеров стоят в основе отношений, которые поднялись с уровня стратегического партнерства до уровня союзничества, особо подчеркнул, что в Азербайджане всегда чувствуют политическую и моральную поддержку Турции.

Коснувшись в интервью значимости Шушинской декларации, министр охарактеризовал этот документ как дорожную карту деятельности двух стран по всем направлениям и рассказал о важных транспортных проектах, реализуемых в этой связи, и перспективах существующего сотрудничества.

Также в интервью министр Джейхун Байрамов затронул вопросы взаимной поддержки между Азербайджаном и Турцией и рассказал об активной роли наших стран в рамках Организации тюркских государств, в расширении сотрудничества на трехсторонних и четырехсторонних платформах сотрудничества.

Министр выразил уверенность в расширении существующих возможностей с реализацией Шушинской декларации.