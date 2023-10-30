Генсек Совета Европы поблагодарила Али Нагиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила благодарность главе Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиеву за подписание Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей органами, сообщает в понедельник Trend.

На встрече стороны также акцентировали внимание на важности продвижения диалога между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что упомянутая конвенция требует принятия национальных координационных мер, повышения осведомленности, выявления жертв и мер поддержки, а также "периода восстановления и осмысления", в течение которого жертвы торговли людьми не будут высланы из принимающего государства.