Триумф Азербайджана в Карабахе вписан в историю золотыми буквами - турецкий генерал

БАКУ /Trend/ - Прошло три года с победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Эта победа золотыми буквами вписана в славную историю Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджель Карауз.

Он отметил, что триумф в Карабахе - это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

"Мы благодарны шехидам, ветеранам, доблестной азербайджанской армии, народу и Верховному главнокомандующему Президенту Ильхаму Алиеву, который объединив все вышеуказанное, подарил нам этот триумф.

Благодаря победе, Азербайджан обрел мощную силу на Южном Кавказе. Мы являемся свидетелями достигнутых позже достижений - восстановительно-строительных работ в Карабахе, а также усилий Азербайджана во имя мира и успехов во внешней политике. Самым важным шагом, сделанным после победы, является "Шушинская декларация", подписанная с Турцией. Она является истинным доказательством девиза "Одна нация - два государства". Не каждому главе государства по силам пройти успешный путь как во внутренней, так и во внешней политике, а также вводить инновации в строительстве армии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сдержал все данные им слова", - отметил турецкий генерал.

Ю.Карауз также подчеркнул, что сейчас в каждом уголке Азербайджана развевается славный азербайджанский флаг.

"Более того, освобождая азербайджанские земли от оккупации, ни одно гражданское лицо не являлось целью, и Азербайджан также показал свой гуманизм лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе. Аналога этому нет нигде в мире. Пока Земля стоит на месте, победа Азербайджана будет жить. Отныне те, кто зарится на земли Азербайджана, а также те, кто питает реваншистские чувства, должны извлечь урок из 44-дневной Отечественной войны", - добавил Ю.Карауз.

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